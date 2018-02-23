Канадские фристайлистки завоевали золото и серебро Олимпиады в ски-кроссе
06:12, 23 февраля 2018
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Бронза досталась спортсменке из сборной Швейцарии.
Серва принесла Канаде очередное золото Олимпиады / Reuters
В Пхенчхане завершился финал Олимпиады в дисциплине фристайла ски-кроссе, где двойную победу одержали представители сборной Канады, сообщает официальный сайт соревнований..
Келси Серва завоевала золотую медаль, победив в большом финале.
В решающем заезде она опередила свою соотечественницу Бриттани Фелан и швейцарку Фанни Смит, которые стали призерами Игр.
Шведка Сандра Неслунд финишировала четвертой и осталась без медали Игр.
Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.
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