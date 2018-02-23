Канадские фристайлистки завоевали золото и серебро Олимпиады в ски-кроссе

Бронза досталась спортсменке из сборной Швейцарии.

В Пхенчхане завершился финал Олимпиады в дисциплине фристайла ски-кроссе, где двойную победу одержали представители сборной Канады, сообщает официальный сайт соревнований..

Келси Серва завоевала золотую медаль, победив в большом финале.

В решающем заезде она опередила свою соотечественницу Бриттани Фелан и швейцарку Фанни Смит, которые стали призерами Игр.

Шведка Сандра Неслунд финишировала четвертой и осталась без медали Игр.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.