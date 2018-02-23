Канадские фристайлистки завоевали золото и серебро Олимпиады в ски-кроссе

06:12, 23 февраля 2018
Олимпиада
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Серва принесла Канаде очередное золото Олимпиады / Reuters

Келси Серва завоевала золотую медаль, победив в большом финале.

В решающем заезде она опередила свою соотечественницу Бриттани Фелан и швейцарку Фанни Смит, которые стали призерами Игр.

Шведка Сандра Неслунд финишировала четвертой и осталась без медали Игр.

Представителей сборной Украины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фристайл на Олимпиаде-2018
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