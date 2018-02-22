Болельщица из КНДР случайно зааплодировала американцам на Олимпиаде - эпизод попал в ТВ-трансляцию (видео)

Случившееся засняли телевизионщики из Японии.

Северокорейской болельщице досталось за аплодисменты американцам. Инцидент произошел во время выступления спортивных пар в фигурном катании на Олимпиаде.

Случившееся заметили телевизионщики из Японии.

Во время телетрансляции было заметно, что женская группа поддержки из КНДР, активная на других выступлениях, полностью проигнорировала выступление американского дуэта фигуристов. Но одна из фанаток начала хлопать. Аплодисменты "не той" паре пресекла соседка болельщицы.

Как ранее сообщал УНИАН, болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане привлекли внимание необычным способом поддерживать соотечественников. Девушки в едином порыве исполняют песни и национальные танцы. Их яркое поведение не осталось незамеченным пользователями Твиттера.