Болельщица из КНДР случайно зааплодировала американцам на Олимпиаде - эпизод попал в ТВ-трансляцию (видео)

18:48, 22 февраля 2018
Олимпиада
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Болельщицы Северной Кореи / REUTERS

Случившееся заметили телевизионщики из Японии.

Во время телетрансляции было заметно, что женская группа поддержки из КНДР, активная на других выступлениях, полностью проигнорировала выступление американского дуэта фигуристов. Но одна из фанаток начала хлопать. Аплодисменты "не той" паре пресекла соседка болельщицы.

Как ранее сообщал УНИАН, болельщицы из Северной Кореи на Олимпиаде в Пхенчхане привлекли внимание необычным способом поддерживать соотечественников. Девушки в едином порыве исполняют песни и национальные танцы. Их яркое поведение не осталось незамеченным пользователями Твиттера.

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Теги: #КНДР на Олимпиаде-2018
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