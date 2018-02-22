Украинская биатлонистка Меркушина: мы все злые - сами на себя

Анастасия Меркушина бежала последней в украинской четверке биатлонисток.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала результаты женской эстафеты в олимпийском Пхенчхане, которая завершилась сегодня.

После гонки финишер украинского квартета, дебютантка зимних Олимпийских игр Анастасия Меркушина сказала в комментарии пресс-службе НОК Украины:

«Безусловно, на Олимпиаде я получила колоссальный опыт. Это был очень тяжелый год с большим объемом работы и подготовки. Хочу сказать и от имени всей команды - мы работали очень много. Где-то были ошибки - у кого-то в стрельбе, у кого-то в ходе. Сейчас мы все злые сами на себя. Однако мы старались и отдали все свои силы. Все хотели медалей, все хотели победить и делали все на максимуме».

«Верю, что для меня это не последние Олимпийские игры, поэтому у меня есть четыре года, чтобы сделать работу над ошибками», - добавила Настя.

Спортсменка выразила искренние слова благодарности украинским болельщикам за поддержку и любовь, которую команда чувствует и очень ценит.

Наша команда в составе Ирины Варвинец, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной заняла 11-е место.

Отметим, что Валентина Семеренко, которая не попала в состав эстафеты, подвергла острой критике тренерский штаб сборной Украины.