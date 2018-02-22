"У нас не команда, а полная ж..." - в сборной Украины по биатлону разразился скандал

Олимпийская чемпионка 2014 года Валя Семеренко заявила в Facebook, что "не будет молчать".

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко выступила с критикой тренера женской сборной Украины Уроша Велепца, который не поставил её в эстафету на Олимпиаде.

«Знаете, болельщики, у нас не команда, а просто ж***. Не верьте ни одному слову, это просто враньё.

Тренер даже собрания не провёл и не сообщил, почему так кинул меня. Ни Варвинец, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня. Так больно и обидно, когда врут тебе в глаза.

Даже Урошу (главному тренеру Урошу Велепецу. - УНИАН) написала: проведите собрание, объясните — он струсил, чтобы мы его не побили. Он даже сам сказал, что струсил. Вот так всё вкратце, но поверьте, теперь я просто не буду молчать. Обидно, больно, как разбивают твою мечту, твою работу!

А взять Пидгрушную, взять Абрамову, как Урош и Меркушин хлопали в ладоши, что у них вышло их выкинуть с команды, как было больно на это всё смотреть. А они радовались!

Когда было такое? При Хвостенко, при Петровой такого не было, чтобы так вслепую по спортивному принципу кидали!

Велепец с Меркушиным провели контрольную между Леной и Настей. Если они отбирались в эстафету, могли и нам сказать, я масс-старт не бежала бы, а отбиралась в эстафету — всё в нычку. Если бы Лена не проиграла 25 секунд, то и Вита не бежала бы", — написала Семеренко в комментариях в группе UA: БІАТЛОН в «Фейсбуке».

Напомним, в сегодняшней эстафете на Играх в Пхенчхане украинская сборная заняла 11-е место. В составе украинской команды участвовали Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. При этом в четверке не нашлось места олимпийским чемпионкам Сочи-2014 Вале Семеренко и Елене Пидгрушной.