В олимпийском Пхенчхане состоялись протесты активистов против геев

Кроме того, за пределами Олимпийской деревни обнаружены религиозные листовки, разложенные на машинах.

На Олимпийских играх в Южной Корее присутствуют активисты, которые выступают против геев, сообщает NRK.

Активистов видели в Пхёнчхане возле бобслейной трассы, лыжного стадиона, хоккейной арены, на территории Олимпийской деревни, у горнолыжного центра, на пути к олимпийскому стадиону. Отмечается, что они ведут себя мирно.

Кроме того за пределами Олимпийской деревни можно обнаружить религиозные листовки, разложенные на машинах.

«Это нужно прекратить. У нас чёткие правила — во время соревнований не должно быть никакой пропаганды. Мы хотим быть независимы от политики, расовой принадлежности и религии. Не должно быть никакой дискриминации. Мы нейтральны и будем соблюдать эти правила.

МОК следует обратиться к местным властям и мирно увести этих людей. Активисты с постерами должны уйти, чтобы ни в какой форме не было пропаганды или рекламы снаружи и внутри спортивных арен", — сказал почётный член МОК Герхард Хайберг.

Как сообщал УНИАН, на днях глава комиссии спортсменов МОК Анджела Руджеро поприветствовала признание американского фигуриста Адама Риппона в гомосексуальности.