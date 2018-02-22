В пятницу в Пхенчхане будут разыграны 4 комплекта наград Игр

Также состоятся полуфиналы хоккейного турнира.

В пятницу, 23 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане будут разыграны 4 полных комплекта наград, а также состоится матч за бронзу в мужском турнире по керлингу, сообщает официальный сайт соревнований.

Также в этот день состоятся полуфиналы хокейного турнира Россия-Чехия и Канада-Германия.

Расписание финалов:

03.00 Фигурное катание. Женщины.

04.20. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.

08.35. Керлинг. Матч за 3-е место. Мужчины.

12.00. Коньки. 1000 метров. Мужчины.

13.15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.