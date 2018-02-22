В пятницу в Пхенчхане будут разыграны 4 комплекта наград Игр

18:00, 22 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Также в этот день состоятся полуфиналы хокейного турнира Россия-Чехия и Канада-Германия. 

Расписание финалов:

03.00 Фигурное катание. Женщины. 

04.20. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.

08.35. Керлинг. Матч за 3-е место. Мужчины.

12.00. Коньки. 1000 метров. Мужчины.

13.15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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