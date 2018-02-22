В пятницу в Пхенчхане будут разыграны 4 комплекта наград Игр
18:00, 22 февраля 2018
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Также состоятся полуфиналы хоккейного турнира.
В пятницу будут разыграны 4 комплекта олимпийских медалей / pyeongchang2018.com
В пятницу, 23 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане будут разыграны 4 полных комплекта наград, а также состоится матч за бронзу в мужском турнире по керлингу, сообщает официальный сайт соревнований.
Также в этот день состоятся полуфиналы хокейного турнира Россия-Чехия и Канада-Германия.
Расписание финалов:
03.00 Фигурное катание. Женщины.
04.20. Фристайл. Ски-кросс. Женщины.
08.35. Керлинг. Матч за 3-е место. Мужчины.
12.00. Коньки. 1000 метров. Мужчины.
13.15. Биатлон. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины.
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