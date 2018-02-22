Сборная Венгрии выиграла мужскую эстафету в шорт-треке на Олимпиаде
14:22, 22 февраля 2018Олимпиада
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Компанию на пьедестале им составили команды Китая и Канады.
Сборная Венгрии выиграла заключительную гонку в шорт-треке Игр-2018 / Reuters
В Пхенчхане завершился последний финал в программе турнира по шорт-треку, где в мужской эстафете победу одержала сборная Венгрии, сообщает официальный сайт Игр.
Победители, во главе с натурализованными китайцами братьями Лю, преодолели дистанцию за 6 минут 31.971 секунды с новым олимпийским рекордом.
2-е место и серебряные медали на счету команды Китая - 6:32.035, 3-е и бронза - у сборной Канады - 6:32.282.
Фаворит финала команда Южной Кореи сильно отстала от соперников после падения одного из спортсменов ровно на середине дистанции. Но, корейцы доехали до финиша с результатом 6:42.118 - 4-е место.
Сборная Украины в этом виде программы не была представлена.
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