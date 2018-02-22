Сборная Венгрии выиграла мужскую эстафету в шорт-треке на Олимпиаде

Компанию на пьедестале им составили команды Китая и Канады.

В Пхенчхане завершился последний финал в программе турнира по шорт-треку, где в мужской эстафете победу одержала сборная Венгрии, сообщает официальный сайт Игр.

Победители, во главе с натурализованными китайцами братьями Лю, преодолели дистанцию за 6 минут 31.971 секунды с новым олимпийским рекордом.

2-е место и серебряные медали на счету команды Китая - 6:32.035, 3-е и бронза - у сборной Канады - 6:32.282.

Фаворит финала команда Южной Кореи сильно отстала от соперников после падения одного из спортсменов ровно на середине дистанции. Но, корейцы доехали до финиша с результатом 6:42.118 - 4-е место.

Сборная Украины в этом виде программы не была представлена.