Голландка Шултинг выиграла золото Олимпиады на дистанции 1000 метров в шорт-треке

13:43, 22 февраля 2018
Олимпиада
128 0
Шултинг выиграла первое золото на Играх в Пхенчхане / Reuters

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 29.778 секунды.

Вслед за победительницей финишировала Ким Боутин Канада - 1:29.956, а последнее 3-е место на пьедестале почета заняла Арианна Фонтана из Италии - 1:30.656.

Две представительницы Южной Кореи, которые считались фаворитками на этой дистанции, столкнулись и финишировали с большим отставанием от тройки призеров.

Представительниц Украины в этом виде программы не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада шорт-трек