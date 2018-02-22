Голландка Шултинг выиграла золото Олимпиады на дистанции 1000 метров в шорт-треке

Серебро и бронза достались представительницам Канады и Италии.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования Олимпиады в шорт-треке на дистанции 1000 метров у женщин, где победу одержала Сюзан Шултинг из Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 минуту 29.778 секунды.

Вслед за победительницей финишировала Ким Боутин Канада - 1:29.956, а последнее 3-е место на пьедестале почета заняла Арианна Фонтана из Италии - 1:30.656.

Две представительницы Южной Кореи, которые считались фаворитками на этой дистанции, столкнулись и финишировали с большим отставанием от тройки призеров.

Представительниц Украины в этом виде программы не было.