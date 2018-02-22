Китаец Ву Дацин стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров в шорт-треке
13:31, 22 февраля 2018Олимпиада
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Два представителя Южной Кореи заняли призовые места на короткой дистанции
Ву Дацин выиграл золото Олимпиады в шорт-треке на 500 метров / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный забег на 500 метров в шорт-треке у мужчин, где победу одержал представитель Китая Ву Дацин, сообщает официальный сайт Игр.
Представитель Поднебесной пробежал дистанцию за 39,584 секунды и установил мировой рекорд
2-е место на счету Даеона Хванга из Южной Кореи - 39,854 секунды, третье - у его соотечественника Хьожун Лима - 39,919 секунды.
Представителей Ураины в этом виде программы не было.
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