Китаец Ву Дацин стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров в шорт-треке

13:31, 22 февраля 2018
Олимпиада
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Ву Дацин выиграл золото Олимпиады в шорт-треке на 500 метров / Reuters

Представитель Поднебесной пробежал дистанцию за 39,584 секунды и установил мировой рекорд

2-е место на счету Даеона Хванга из Южной Кореи - 39,854 секунды, третье - у его соотечественника Хьожун Лима - 39,919 секунды.

Представителей Ураины в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан#Зимняя Олимпиада 2018#Олимпиада шорт-трек