Китаец Ву Дацин стал олимпийским чемпионом на дистанции 500 метров в шорт-треке

Два представителя Южной Кореи заняли призовые места на короткой дистанции

В Пхенчхане завершился финальный забег на 500 метров в шорт-треке у мужчин, где победу одержал представитель Китая Ву Дацин, сообщает официальный сайт Игр.

Представитель Поднебесной пробежал дистанцию за 39,584 секунды и установил мировой рекорд

2-е место на счету Даеона Хванга из Южной Кореи - 39,854 секунды, третье - у его соотечественника Хьожун Лима - 39,919 секунды.

Представителей Ураины в этом виде программы не было.