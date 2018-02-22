Сборная Германии выиграла командные соревнования Олимпиады в лыжном двоеборье

Немецкие двоеборцы выиграли все три комплекта наград в Пхенчхане.

В Пхенчхане завершились командные соревнования в лыжном двоеборье, где по итогам прыжков с трамплина и эстафеты 4х5 км., сборная Германии выиграла золотые медали, сообщает официальный сайт соревнований.

Немецкая четверка по итогам прыжковой сессии стартовала со 2-го места, уступая команде Австрии, но уже по итогам первого этапа Винцент Гейгер ликвидировал 6-секундное отставание. А на втором этапе Фабиан Ризли "привез" соперникам 20 секунд преимущества своей команды.

На двух заключительных этапах Эрик Френцель и Йоханнес Ридзек лишь увеличивали преимущество своей команды. Отметич, что именно эти два спортсмена ранее выиграли в Пхенчхане золото в индивидуальных соревнованиях.

В итоге, немцы показали результат 46 минут 09,8 секунды

2-е место на счету сборной Норвегии - 52,7 секунды отставания, 3-е - у команды Австрии - 1 минута 07,8 секунды отставания.

Таким образом, сборная Германии завоевала все три золотые награды Игр-2018, повторив результат сборной Финляндии в Ванкувере-2010.