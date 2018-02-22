CAS лишил российских керлингистов бронзовых медалей Игр-2018

Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в дабл-миксте, аннулировав их результаты на Играх-2018 за нарушение Крушельницким антидопинговых правил, сообщает Р-Спорт.

"Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR ("Олимпийских атлетов из России") в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации", - говорится в решении суда.

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро четверга по московскому времени, было отменено по письменной просьбе сторон - Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

"Дальнейшие разбирательства должны быть продолжены между WCF и Крушельницким. МОК больше не является участником процесса, - отмечается в решении суда. - Корректировка официального распределения мест в олимпийском турнире керлинга в дабл-миксте и переход бронзовых медалей находятся в зоне ответственности WCF и МОК".

Ранее стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, взятая во время Игр в Пхенчхане, дала положительный результат на мельдоний.