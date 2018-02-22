Голландские конькобежцы кинули болельщикам огромную медаль и травмировали двух человек (видео)

Атлеты решили бросить медаль в толпу, однако болельщики оказались к такому не готовы.

Конькобежцы из сборной Нидерландов, отмечая третье место в командной гонке, сбросили на трибуну болельщиков огромную бутафорскую бронзовую медаль в результате чего два человека получили травмы.

Читайте такжеГолландцы разделили с представителем Южной Кореи пьедестал в конькобежном спорте на ОлимпиадеОдному из пострадавших, по данным голландских СМИ, пришлось ехать в больницу, второму помощь была оказана на месте происшествия, передает meduza.io.

По традиции каждому из голландских спортсменов, занявших призовое место на Олимпиаде, во время празднования в Доме Heineken в Олимпийской деревне, вручается огромная медаль. Спортсмены передают ее со сцены болельщикам, собравшимся в зале.

Однако на этот раз конькобежцы Свен Крамер, Ян Блокхейсен, Патрик Руст и Кун Фервей решили бросить медаль в толпу. Болельщики оказались к такому не готовы.

Свен Крамер - капитан команды конькобежцев из Нидерландов извинился за произошедшее. Твит с извинениями был опубликован Крамером на корейском языке. Спортсмен выразил сожаление в связи с произошедшим и пожелал травмированным болельщикам скорейшего выздоровления.