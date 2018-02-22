Женская сборная США по хоккею выиграла в финале Олимпиады у Канады

Матч завершился в серии буллитов со счетом 3:2.

В Пхенчхане завершился финальный матч женского хоккейного турнира, в котором сборная США обыграла команду Канады, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился в серии буллитов с общим счетом 3:2.

Американки активнее начали матч и в самой концовке первого периода открыли счет. Гол на 20-й минуте игры забила Хилари Найт. После перерыва канадки перехватили инициативу и усилиями Хайли Ирвин сравняли результат на 23-й минуте, а затем вышли вперед - Мари-Филип Пулен отличилась на 27-й минуте. Однако, в третьем периоде, когда уже казалось, что дело идет к победе сборной Канады, "красно-белые" позиционно ошиблись при смене игроков и Моник Ламоро-Морандо сравняла счет за 6 минут до финальной сирены - 2:2.

В овертайме команды больше осторожничали, чем думали о созидании. Забитыз голов зрители так и не увидели.

А в серии буллитов, основные 10 ударов - по пять бросков с обеих сторон, вновь не выявили победителя - 2:2. А вот в шестых бросках команд американка Жоселин Ламоро-Дэвидсон свою попытку реализовала, обману вратаря канадок, а ее визави Меган Агоста бросила прямо в щиток вратаря - 3:2 в пользу сборной США.

Таким образом, американки прервали 20-летнюю гегемонию сборной Канады, которая, начиная с Игр-1998 в Нагано пять раз подряд выигрывала Олимпийские игры.