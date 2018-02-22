Швейцарские горнолыжницы завоевали золото и бронзу в суперкомбинации Олимпиады

Серебро на счету американки Шиффрин.

В Пхенчхане завершились финальные соревнования в горнолыжной суперкомбинации (скоростной спуск + слалом) среди женщин, где победу одержала Мишель Гизин из Швйцарии, сообщает официальный сайт соревнований.

Гизин была третье в скоростном спуске (1 минута 40.14 секунды) показала 4-й результат в слаломе (40.76), но сумела стать лучшей по сумме двух заездов - 2 минуты 20.90 секунды.

2-е место и серебро на счету Микаэлы Шиффрин из США, с отставанием от чемпионки в 0,97 секунды. Бронза - у еще одной представительницы Швейцарии Венди Холденер - 1,44 секунды отставания.

Представительниц Украины в этом виде программы не было.