Шведский горнолыжник Мюрер стал олимпийским чемпионом в слаломе

07:43, 22 февраля 2018
Олимпиада
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Швед Мюрер принес своей команде золото Игр в горнолыжном слаломе / Reuters

Швед по сумме двух попыток проехал трассу с общим результатом 1 минута 38.99 секунды.

2-е место занял Рамон Ценхойзерн из Швейцарии с отставанием от лидера в 0,34 секунды, третий результат на счету Михаэля Матта из Австрии - 0,67 секунды отставания.

Украинец Иван Ковбаснюк еще в первой попытке не смог совладать со всеми препятствиями и досрочно покинул соревнования, так и не финишировав. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#горные лыжи Олимпиада
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