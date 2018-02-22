Шведский горнолыжник Мюрер стал олимпийским чемпионом в слаломе
07:43, 22 февраля 2018
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Серебро и бронза на счету спортсменов из Швейцарии и Австрии.
Швед Мюрер принес своей команде золото Игр в горнолыжном слаломе / Reuters
В Пхенчхане завершился финал олимпийского турнира в слаломе среди горнолыжников, где победу одержал представитель Швеции Андре Мюрер, сообщает официальный сайт соревнований.
Швед по сумме двух попыток проехал трассу с общим результатом 1 минута 38.99 секунды.
2-е место занял Рамон Ценхойзерн из Швейцарии с отставанием от лидера в 0,34 секунды, третий результат на счету Михаэля Матта из Австрии - 0,67 секунды отставания.
Украинец Иван Ковбаснюк еще в первой попытке не смог совладать со всеми препятствиями и досрочно покинул соревнования, так и не финишировав.
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