Американский фристайлист Уайз выиграл олимпийский финал в хаф-пайпе

Серебро на счету его соотечественника, бронза - у представителя Новой Зеландии.

В Пхенчхане завершился розыгрыш медалей в дисципдине хаф-пайп у фристайлистов, где олимпийским чемпионом стал Дэвид Уайз из США, сообщает официальный сайт Игр.

Спортсмен, который неудачно выполнил первые две попытки, в третьей реабилитировался сполна, получив от судей оценку в 97,20 балла.

2-е место и серебро на счету его соотечественника Алекса Феррейры - 96,40, третье - у представителя Новой Зелландии - Нико Портеуса - 94,80.

Представителей Украины в этом виде программы не было.