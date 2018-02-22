Американский фристайлист Уайз выиграл олимпийский финал в хаф-пайпе
06:54, 22 февраля 2018
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Серебро на счету его соотечественника, бронза - у представителя Новой Зеландии.
Американец Уайз выиграл турнир в хаф-пайпе / Reuters
В Пхенчхане завершился розыгрыш медалей в дисципдине хаф-пайп у фристайлистов, где олимпийским чемпионом стал Дэвид Уайз из США, сообщает официальный сайт Игр.
Спортсмен, который неудачно выполнил первые две попытки, в третьей реабилитировался сполна, получив от судей оценку в 97,20 балла.
2-е место и серебро на счету его соотечественника Алекса Феррейры - 96,40, третье - у представителя Новой Зелландии - Нико Портеуса - 94,80.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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