Американский фристайлист Уайз выиграл олимпийский финал в хаф-пайпе

06:54, 22 февраля 2018
Олимпиада
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Американец Уайз выиграл турнир в хаф-пайпе / Reuters

Спортсмен, который неудачно выполнил первые две попытки, в третьей реабилитировался сполна, получив от судей оценку в 97,20 балла.

2-е место и серебро на счету его соотечественника Алекса Феррейры - 96,40, третье - у представителя Новой Зелландии - Нико Портеуса - 94,80.

Представителей Украины в этом виде программы не было. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фристайл на Олимпиаде
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