Российские керлингисты вернут олимпийские медали из-за допинг-скандала

Бронзовые медали стали первыми олимпийскими достижениями российских керлингистов в истории.

Бронзовые олимпийские медали, которые завоевали российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане, будут возвращены спортсменами организаторам.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации керлинга (ФКР) России в среду, 21 февраля, передает DW.com.

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"Поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его (Крушельницкого. - Ред.) допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем", - заявила представитель ФКР Валентина Паринова, чьи слова приводят российские СМИ.

Как утверждает издание "Спорт-Экспресс", в Международном олимпийском комитете (МОК) и Спортивном арбитражном суде не исключается версия злого умысла со стороны неизвестных, поскольку, судя по пробе, в крови Крушельницкого отслеживается разовый прием препарата накануне Олимпиады. Ранее ФКР сообщила, что по делу Крушельницкого будут просмотрены записи с видеокамер, установленных в Южной Корее и Японии, где россиянин тренировался перед началом Олимпиады. Данные с камер будут изучены для выяснения всех возможных подробностей предполагаемого нарушения антидопинговых правил.

Свои медали Брызгалова и Крушельницкий завоевали в дабл-миксте. Эти награды стали первыми олимпийскими достижениями российских керлингистов в истории. Вскоре после этого стало известно, что в допинг-пробе "А" Крушельницкого были обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Во вторник, 20 февраля, проба "Б" дала тот же результат.

Как заявил в понедельник в Пхёнчхане директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, в случае подтверждения применения допинга российским спортсменом этот факт повлияет на решение об отмене санкций в отношении России. Специальная комиссия МОК следит за тем, как российские спортсмены на Олимпиаде соблюдают правила, предписанные комитетом. 24 февраля МОК с учетом мнения этой комиссии будет решать, отменять ли дисквалификацию Олимпийского комитета России и смогут ли спортсмены из РФ на церемонии закрытия Олимпиады пройти под российским флагом.

Из-за допинговых скандалов по решению МОК спортсмены из России выступают на Играх-2018 под нейтральным флагом. Олимпиада в Пхёнчхане продлится до 25 февраля.