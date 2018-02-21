Урожайный день Олимпиады: в четверг будет разыграно 10 комплектов наград
В четверг в Пхенчхане будет разыграно 10 комплектов наград Олимпийских игр-2018, сообщает официальный сайт соревнований.
Это самый урожайный на финалы день соревнований за все две с лишним недели Игр.
Основное внимание украинских болельщиков - к женской эстафете в биатлоне, где украинская сборная попытается повторить или хотя бы приблизиться к результату Олимпиады в Сочи (первое место).
Пхенчхан-2018. Расписание финалов
22 февраля
03.30 Сноуборд. Женщины. Биг-эйр
05.20 Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп
06.10 Хоккей. Женщины. Финал. Канада - США
06.30 Горнолыжный спуск. Мужчины. Слалом
08.00 Горнолыжный спуск. Женщины. Комбинация
12.20 Лыжное двоеборье. Командные соревнования (нормальный трамплин + эстафета 4x5 км)
13.15 Биатлон. Женщины. Эстафета 4x6 км
13.15 Шорт-трек. Мужчины. 500 м
13.25 Шорт-трек. Женщины. 1 000 м
13.50 Шорт-трек. Мужчины. 5 000 м