Сборная Швеции сенсационно уступила немцам в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады (результаты всех игр)

Команда США уступила дорогу чехам.

В Пхенчхане завершились четвертьфинальные матчи хоккейного турнира Олимпиады-2018. Некоторые из них были отмечены сенсационными результатами.

Сборная Германии в овертайме обыграла сборную Швеции - серебряных призеров прошлой Олимпиады в Сочи. По ходу матча немцы вели в счете - 2:0 и 3:1. В концовке третьего периода "Тре Крунур" сумели сравнять счет - 3:3. Однако уже на второй минуте овертайма Патрик Реймер забросил решаюущую шайбу, которая вывела немцев в полуфинал.

Основное время также не выявило победителя в поединке Чехия - США. Безголевым оказался и овертайм. В серии буллитов единственный гол был на счету чешской команды. Таким образом, чехи - в четвертьфинале.

В остальных двух матчах команда олимпийских атлетов России крупно обыграла норвежскую сборную (6:1), а канадская команда минимально одолела финнов (1:0).

Олимпийские игры-2018

Хоккей. Мужчины

1/4 финала

Чехия - США - 3:2 (буллиты)

ОАР - Норвегия - 6:1

Канада - Финляндия - 1:0

Швеция - Германия - 3:4 (овертайм)

Таким образом, в полуфиналах сыграют Чехия - ОАР и Канада - Германия.