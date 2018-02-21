Сборная Швеции сенсационно уступила немцам в 1/4 финала хоккейного турнира Олимпиады (результаты всех игр)

16:49, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Германии сенсационно обыграла шведов в четвертьфинале / REUTERS

Сборная Германии в овертайме обыграла сборную Швеции - серебряных призеров прошлой Олимпиады в Сочи. По ходу матча немцы вели в счете - 2:0 и 3:1. В концовке третьего периода "Тре Крунур" сумели сравнять счет - 3:3. Однако уже на второй минуте овертайма Патрик Реймер забросил решаюущую шайбу, которая вывела немцев в полуфинал. 

Основное время также не выявило победителя в поединке Чехия - США. Безголевым оказался и овертайм. В серии буллитов единственный гол был на счету чешской команды. Таким образом, чехи - в четвертьфинале.

В остальных двух матчах команда олимпийских атлетов России крупно обыграла норвежскую сборную (6:1), а канадская команда минимально одолела финнов (1:0). 

Олимпийские игры-2018

Хоккей. Мужчины

1/4 финала

Чехия - США - 3:2 (буллиты)

ОАР - Норвегия - 6:1

Канада - Финляндия - 1:0

Швеция - Германия - 3:4 (овертайм)

Таким образом, в полуфиналах сыграют Чехия - ОАР и Канада - Германия.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#хоккейный олимпийский турнир-2018
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