Известен состав сборной Украины в женской эстафете по биатлону

Олимпийские чемпионки 2014 года Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная не примут участия в гонке в Пхенчхане.

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом на эстафету на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает UA:Перший.

В гонке в составе украинской команды примут участие Ирина Варвинец, Вита Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Украинские биатлонистки выйдут на старт под четвертым номером.

Варвинец побежит уже вторую эстафету на этих Играх – днем ранее она выступила в смешанной командной гонке. Что же касается Меркушиной, то следующая гонка станет для нее дебютом в эстафетах на главном старте четырехлетия.

Отметим, что Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная не помогут команде в предстоящем старте. Валентина не выступала и в смешанной эстафете. Пидгрушная же, которая была знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия, и вовсе не приняла участие ни в одной гонке в Пхенчхане.

Напомним, что в 2014 году сборная Украины в составе сестер Семеренко, Джимы и Пидгрушной выиграла золото сочинской Олимпиады.