Женский дуэт из Германии выиграл золото Игр в бобслее, опередив американок на 0,07 секунды

У канадского дуэта - бронза.

В Пхенчхане завершились соревнования по бобслею среди женских команд-двоек. Золотые награды выиграл немецкий дуэт Мариама Яманка и Лиза Буквиц.

Об этом сообшает официальный сайт соревнований.

Серебряными призёрами стали американки Элана Мейерс Тейлор и Лорен Гиббс, отставшие от победительниц на 0,07 секунды.

Бронза досталась канадкам Кейлли Хамфрис и Филисии Джордж (0,44 секунды).

Украинских спортсменок в этом виде программы не было.