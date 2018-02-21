Женский дуэт из Германии выиграл золото Игр в бобслее, опередив американок на 0,07 секунды

15:58, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Мариама Яманка и Лиза Буквиц (Германия) выиграли золото Олимпийских игр / REUTERS

Об этом сообшает официальный сайт соревнований. 

Серебряными призёрами стали американки Элана Мейерс Тейлор и Лорен Гиббс, отставшие от победительниц на 0,07 секунды.

Бронза досталась канадкам Кейлли Хамфрис и Филисии Джордж (0,44 секунды).

Украинских спортсменок в этом виде программы не было.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018