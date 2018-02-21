Команда Норвегии выиграла золото Олимпиады в конькобежной гонке, обыграв в финале корейцев

Голландцы довольствовались бронзой.

В Пхенчхане завершился финальный забег в мужской командной гонке Олимпиады в конькобежном спорте, где сборная Норвегии обыграла команду хозяев - сборной Южной Кореи.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Норвежцы преодолели дистанцию в финале с результатом 3 минуты 37.32 секунды. В то же время, корейцы уступили более секунды - 3:38.52.

В финале В сборная Голландии победила команду Новой Зеландии. В итоге голландская сборная довольствовалась бронзовыми медалями.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.