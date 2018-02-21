Команда Норвегии выиграла золото Олимпиады в конькобежной гонке, обыграв в финале корейцев

15:32, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Норвегии - олимпийский чемпион / REUTERS

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. 

Норвежцы преодолели дистанцию в финале с результатом 3 минуты 37.32 секунды. В то же время, корейцы уступили более секунды - 3:38.52.

В финале В сборная Голландии победила команду Новой Зеландии. В итоге голландская сборная довольствовалась бронзовыми медалями.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.

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