Сборная Японии сенсационно выиграла у Нидерландов в финале Олимпиады в конькобежной командной гонке
15:10, 21 февраля 2018Олимпиада
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Команда страны Восходящего солнца выиграла у принципиальных соперниц с разницей в более чем секунду.
Японки сенсационно выиграли командный турнир в конькобежном спорте / Reuters
В Пхенчхане завешился финаьный забег в женской командной гонке Олимпиады в конькобежном спорте, где сборная Японии сенсационно обыграла команду Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.
Сборная Японии преодолела дистанцию в финале с результатом 2 минуты 53.89 секунды.
В то же время, голландки уступили более секунды - 2:55.48. В финале В победила сборная США, которая завоевала бронзове медали.
Представители Украины в этом виде программы не участвовали.
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