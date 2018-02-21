Сборная Японии сенсационно выиграла у Нидерландов в финале Олимпиады в конькобежной командной гонке

Команда страны Восходящего солнца выиграла у принципиальных соперниц с разницей в более чем секунду.

В Пхенчхане завешился финаьный забег в женской командной гонке Олимпиады в конькобежном спорте, где сборная Японии сенсационно обыграла команду Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Японии преодолела дистанцию в финале с результатом 2 минуты 53.89 секунды.

В то же время, голландки уступили более секунды - 2:55.48. В финале В победила сборная США, которая завоевала бронзове медали.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.