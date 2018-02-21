Сборная Японии сенсационно выиграла у Нидерландов в финале Олимпиады в конькобежной командной гонке

15:10, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Японки сенсационно выиграли командный турнир в конькобежном спорте / Reuters

Сборная Японии преодолела дистанцию в финале с результатом 2 минуты 53.89 секунды.

В то же время, голландки уступили более секунды - 2:55.48. В финале В победила сборная США, которая завоевала бронзове медали.

Представители Украины в этом виде программы не участвовали.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#конькобежный спорт на Олимпиаде-2018