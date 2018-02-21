Мужская сборная Норвегии выиграла лыжный командный спринт на Олимпиаде

12:54, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Норвежцы выиграли мужскую спринтерскую эстафету Олимпиады / Reuters

Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо преодолели дистанцию за 15 минут 56.26 сеунды.

Второе место на счету дуэта из России - 1.71 секунды отставания, третье - у Франции - 2,02 секунды отставания.

Сборная Украины, которую представляли Андрей Орлик и Алексей Красовский, финишировала на 10-м месте в своем полуфинале с результатом 17 минут 32.50 секунды и отставанием от лидера в 1 минуту 28.53 секунды и не попала в финал.

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