Мужская сборная Норвегии выиграла лыжный командный спринт на Олимпиаде
12:54, 21 февраля 2018Олимпиада
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Норвежцы обогнали на финише команды России и Франции.
Норвежцы выиграли мужскую спринтерскую эстафету Олимпиады / Reuters
В Пхенчхане завершился финал лыжного командного спринта Олимпиады, где побду добыла команда Норвегии, сообщает официальный сайт соревнований.
Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо преодолели дистанцию за 15 минут 56.26 сеунды.
Второе место на счету дуэта из России - 1.71 секунды отставания, третье - у Франции - 2,02 секунды отставания.
Сборная Украины, которую представляли Андрей Орлик и Алексей Красовский, финишировала на 10-м месте в своем полуфинале с результатом 17 минут 32.50 секунды и отставанием от лидера в 1 минуту 28.53 секунды и не попала в финал.
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