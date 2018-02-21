Женская сборная США выиграла командный спринт в лыжных гонках Олимпиады
12:23, 21 февраля 2018Олимпиада
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Американки сенсационно обошли на финише команды Швеции и Норвегии.
Американки обогнали шведок в финишном створе эстафеты / Reuters
В Пхенчхане завершилась женская командная спринтерская гонка в лыжном спорте, где победу одержала сборноя США, сообщает официальный сайт Игр.
Кикэн Рэндалл и Джессика Диггенс преодолели дистанцию за 15 минут, 56,47 секунды.
В финишном створе американки обогнали команду Швеции - на 0,19 секунды. Тройку призеров замкнул дуэт из Норвегии - 2,97 отставания.
Украинки Татьяна Антипенко и Марина Анцибор в своем полуфинале заняли последнее 10-е место с рузельтатом 17 минут 44.04 секунды, отстали от победительниц на 1 минуту 21.48 секунды и не попали в финал.
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