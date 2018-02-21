Женская сборная США выиграла командный спринт в лыжных гонках Олимпиады

12:23, 21 февраля 2018
Олимпиада
479 0
Американки обогнали шведок в финишном створе эстафеты / Reuters

Кикэн Рэндалл и Джессика Диггенс преодолели дистанцию за 15 минут, 56,47 секунды.

В финишном створе американки обогнали команду Швеции - на 0,19 секунды. Тройку призеров замкнул дуэт из Норвегии - 2,97 отставания.

Украинки Татьяна Антипенко и Марина Анцибор в своем полуфинале заняли последнее 10-е место с рузельтатом 17 минут 44.04 секунды, отстали от победительниц на 1 минуту 21.48 секунды и не попали в финал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#лыжные гонки на Олимпиаде-2018