Сборная Финляндии завоевала бронзу женского хоккейного турнира Олимпиады

11:57, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Финляндии выиграла бронзу олимпийского хоккейного турнира у женщин / Reuters

Матч завершился со счетом 3:2.

Финские хоккеистки очень мощно начали матч, провели первые 2 минуты практически не выходя из зоны соперника и заработали удаление у сопениц. Большинство реализовала точным броском Петра Ниеминен.

Во втором периоде Сюзнна Тапани уже спустя 10 секунд после возобновления игры удвоила преимущество своей команды, но затем Ольга Сосина, на 23-й минуте сократила отставания а счете - 2:1. Но, в ксередине периода, на 33-й минуте, Линда Валимяки вновь увеличила преимущество сборной Финляндии до двух голов - 3:1.

В начале третьей 20-минутки Людмила Белякова возродила интригу в этой игре - 3:2, но большего россиянкам добиться не удалось.

Таким образом, сборная Финляндии завоевала бронзовые медали Игр. 

В финале женского хоккейного турнира, в четверг, 22 февраля, сойдутся команды Канады и США. 

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