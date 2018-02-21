Сборная Финляндии завоевала бронзу женского хоккейного турнира Олимпиады

В матче за бронзу команда Суоми обыграла сборную России со счетом 3:2.

В Пхенчхане завершился матч за 3-е место на женском хоккейном турнире Олимпиады, где сборная Финляндии обыграла команду России, сообщает официальный сайт Игр.

Матч завершился со счетом 3:2.

Финские хоккеистки очень мощно начали матч, провели первые 2 минуты практически не выходя из зоны соперника и заработали удаление у сопениц. Большинство реализовала точным броском Петра Ниеминен.

Во втором периоде Сюзнна Тапани уже спустя 10 секунд после возобновления игры удвоила преимущество своей команды, но затем Ольга Сосина, на 23-й минуте сократила отставания а счете - 2:1. Но, в ксередине периода, на 33-й минуте, Линда Валимяки вновь увеличила преимущество сборной Финляндии до двух голов - 3:1.

В начале третьей 20-минутки Людмила Белякова возродила интригу в этой игре - 3:2, но большего россиянкам добиться не удалось.

Таким образом, сборная Финляндии завоевала бронзовые медали Игр.

В финале женского хоккейного турнира, в четверг, 22 февраля, сойдутся команды Канады и США.