Сборная Чехии по хоккею обыграла США и стала первым полуфиналистом олимпийского турнира
09:28, 21 февраля 2018Олимпиада
1029 0
Матч завершился в серии буллитов со счетом 3:2.
Хоккеисты сборной Чехии обыграли команду США и вышли в полуфинал олимпийского турнира / Reuters
В Пхенчхане завершился первый матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимиады, где сборная Чехии обыграла команду США, сообщает официальный сайт соревнований.
Матч закончился в серии буллитов со счетом 3:2.
Команды обменялись голами в первом и втором периодах. Сначала на гол американца Райана Донато ответил точным броском Ян Колар. А во второй 20-минутке на гол чеха Томаса Кундратека точным броском ответил Джим Слэйтер.
Третий период и 10-минутный овертайм оказались безголевыми. А единственный и победный для чехов гол в серии буллитов забил Петр Коукал.
Таким образом, сборная Чехии стала первым полуфиналистом олимпийского мужского турнира по хоккею. В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия - Норвегия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018