Сборная Чехии по хоккею обыграла США и стала первым полуфиналистом олимпийского турнира

09:28, 21 февраля 2018
Олимпиада
1029 0
Хоккеисты сборной Чехии обыграли команду США и вышли в полуфинал олимпийского турнира / Reuters

Матч закончился в серии буллитов со счетом 3:2.

Команды обменялись голами в первом и втором периодах. Сначала на гол американца Райана Донато ответил точным броском Ян Колар. А во второй 20-минутке на гол чеха Томаса Кундратека точным броском ответил Джим Слэйтер.

Третий период и 10-минутный овертайм оказались безголевыми. А единственный и победный для чехов гол в серии буллитов забил Петр Коукал.

Таким образом, сборная Чехии стала первым полуфиналистом олимпийского мужского турнира по хоккею. В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия - Норвегия.   

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#хоккей Олимпиада-2018