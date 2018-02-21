Сборная Чехии по хоккею обыграла США и стала первым полуфиналистом олимпийского турнира

Матч завершился в серии буллитов со счетом 3:2.

В Пхенчхане завершился первый матч 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимиады, где сборная Чехии обыграла команду США, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч закончился в серии буллитов со счетом 3:2.

Команды обменялись голами в первом и втором периодах. Сначала на гол американца Райана Донато ответил точным броском Ян Колар. А во второй 20-минутке на гол чеха Томаса Кундратека точным броском ответил Джим Слэйтер.

Третий период и 10-минутный овертайм оказались безголевыми. А единственный и победный для чехов гол в серии буллитов забил Петр Коукал.

Таким образом, сборная Чехии стала первым полуфиналистом олимпийского мужского турнира по хоккею. В полуфинале Чехия сыграет с победителем пары Россия - Норвегия.