Украинская фигуристка Хныченкова заняла предпоследнее место в короткой программе и не попала в финал
09:10, 21 февраля 2018Олимпиада
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Наша спортсменка опередила только представительницу Казахстана.
Украинка Хныченкова не будет выступать в произвольной программе в женском одиночном катании / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования по фигурному катанию в короткой программе в женском одиночном катании, где единственная представительница Украины Анна Хныченкова заняла предпоследнее место и не попала в финал - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.
Украинка за свой прокат получила 47,59 балла, заняв 29-е место при 30-ти участницах.
Хныченкова опередила только Алису Мамбекову из Казахстана, с оценкой 44,40 балла.
Промежуточными лидерами после короткой программы являются россиянки Алина Загитова (92,92 - мировой рекорд) и Евгения Медведева (81,61).
Финал соревнований в женском одиночном катании состоится в пятницу, 23 февраля.
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