Украинская фигуристка Хныченкова заняла предпоследнее место в короткой программе и не попала в финал

Наша спортсменка опередила только представительницу Казахстана.

В Пхенчхане завершились соревнования по фигурному катанию в короткой программе в женском одиночном катании, где единственная представительница Украины Анна Хныченкова заняла предпоследнее место и не попала в финал - произвольную программу, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка за свой прокат получила 47,59 балла, заняв 29-е место при 30-ти участницах.

Хныченкова опередила только Алису Мамбекову из Казахстана, с оценкой 44,40 балла.

Промежуточными лидерами после короткой программы являются россиянки Алина Загитова (92,92 - мировой рекорд) и Евгения Медведева (81,61).

Финал соревнований в женском одиночном катании состоится в пятницу, 23 февраля.