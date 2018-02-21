Украинская фигуристка Хныченкова заняла предпоследнее место в короткой программе и не попала в финал

09:10, 21 февраля 2018
Олимпиада
642 0
Украинка Хныченкова не будет выступать в произвольной программе в женском одиночном катании / Reuters

Украинка за свой прокат получила 47,59 балла, заняв 29-е место при 30-ти участницах.

Хныченкова опередила только Алису Мамбекову из Казахстана, с оценкой 44,40 балла.

Промежуточными лидерами после короткой программы являются россиянки Алина Загитова (92,92 - мировой рекорд) и Евгения Медведева (81,61).

Финал соревнований в женском одиночном катании состоится в пятницу, 23 февраля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фигурное катание Олимпиада