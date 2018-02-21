Канадец Лимен завоевал золото Олимпиады в сноуборд ски-кроссе

08:49, 21 февраля 2018
Олимпиада
260 0
Канадец Лимен завоевал золото Игр в ски-кроссе / Reuters

Лимен преодолел дистанцию финала быстрее всех, опередив, в том числе швейцарца Марка Бишофбергера, который финишировал вторым. Два других участника финала - россиянин Сергей Ридзик и канадец Кевин Друри столкнулись, но россиянин смог быстрее подняться и прийти к финишу третьим.

Представителей Украины в этом виде программы не было.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#сноубординг на Олимпиаде-2018