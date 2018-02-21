Канадец Лимен завоевал золото Олимпиады в сноуборд ски-кроссе
08:49, 21 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету швейцарца и россиянина.
Канадец Лимен завоевал золото Игр в ски-кроссе / Reuters
В Пхенчхане завершился олимпийский турнир по сноуборду в дисциплине ски-кросс у мужчин, где победу одержал Брэйди Лимен из Канады, сообщает официальный сайт Игр.
Лимен преодолел дистанцию финала быстрее всех, опередив, в том числе швейцарца Марка Бишофбергера, который финишировал вторым. Два других участника финала - россиянин Сергей Ридзик и канадец Кевин Друри столкнулись, но россиянин смог быстрее подняться и прийти к финишу третьим.
Представителей Украины в этом виде программы не было.
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