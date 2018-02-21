Канадец Лимен завоевал золото Олимпиады в сноуборд ски-кроссе

Серебро и бронза на счету швейцарца и россиянина.

В Пхенчхане завершился олимпийский турнир по сноуборду в дисциплине ски-кросс у мужчин, где победу одержал Брэйди Лимен из Канады, сообщает официальный сайт Игр.

Лимен преодолел дистанцию финала быстрее всех, опередив, в том числе швейцарца Марка Бишофбергера, который финишировал вторым. Два других участника финала - россиянин Сергей Ридзик и канадец Кевин Друри столкнулись, но россиянин смог быстрее подняться и прийти к финишу третьим.

Представителей Украины в этом виде программы не было.