В России подтвердили употребление олимпийским медалистом запрещенного препарата

Российский спортсмен и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по керлингу в смешанных парах.

Олимпийский комитет России подтвердил, что допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого, выступающего на Олимпиаде в Пхенчхане, дала положительный результат на запрещенный препарат мельдоний.

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Как передает Голос Америки, после второй допинг-пробы российская делегация выразила «искренние сожаления» по поводу инцидента, однако уточнила, что, по результатам теста, Крушельницкий принял мельдоний лишь один раз, что «бессмысленно» с точки зрения улучшения спортивных результатов.

Крушельницкий и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по керлингу в смешанных парах.

Препарат мельдоний разработан для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые считают, что он может использоваться для повышения выносливости спортсменов. В 2016 году он был внесен в список допинг-препаратов.