В России подтвердили употребление олимпийским медалистом запрещенного препарата

04:49, 21 февраля 2018
Олимпиада
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает Голос Америки, после второй допинг-пробы российская делегация выразила «искренние сожаления» по поводу инцидента, однако уточнила, что, по результатам теста, Крушельницкий принял мельдоний лишь один раз, что «бессмысленно» с точки зрения улучшения спортивных результатов.

Крушельницкий и его супруга получили в Пхенчхане бронзовую медаль в соревнованиях по керлингу в смешанных парах.

Препарат мельдоний разработан для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некоторые считают, что он может использоваться для повышения выносливости спортсменов. В 2016 году он был внесен в список допинг-препаратов.

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Теги: #Россия#допинг в спорте