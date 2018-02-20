В среду в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград и бронза в женском хоккее
17:01, 20 февраля 2018
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Определятся чемпионы в лыжном спринте в командных соревнованиях у мужчин и женщин.
В среду будут разыграны 7 комлпектов олимпийских наград / pyeongchang2018.com
В среду, 21 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 7 полных комплектов олимпийских наград, а также состоится матч за 3-е место (бронзовые медали) женского хоккейногоу турнира, сообщает официальный сайт Игр.
В частности определятся чемпионы в лыжном командном спринте - у мужчин и женщин.
Расписание финалов:
04.00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины.
07.35. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.
09.40. Хоккей. Матч за 3-е место. Россия-Финляндия. Женщины
12.00. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Женщины.
12.30. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Мужчины.
14.58. Коньки. Командная гонка. Женщины.
15.00. Бобслей. Четверки. Мужчины.
15.17. Коньки. Командная гонка. Мужчины.
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