В среду в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград и бронза в женском хоккее

17:01, 20 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

В частности определятся чемпионы в лыжном командном спринте - у мужчин и женщин.

Расписание финалов:

04.00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины.

07.35. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

09.40. Хоккей. Матч за 3-е место. Россия-Финляндия. Женщины

12.00. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Женщины.

12.30. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Мужчины.

14.58. Коньки. Командная гонка. Женщины.

15.00. Бобслей. Четверки. Мужчины.

15.17. Коньки. Командная гонка. Мужчины.

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