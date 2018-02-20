В среду в Пхенчхане будет разыграно 7 комплектов наград и бронза в женском хоккее

Определятся чемпионы в лыжном спринте в командных соревнованиях у мужчин и женщин.

В среду, 21 февраля в олимпийском Пхенчхане будет разыграно 7 полных комплектов олимпийских наград, а также состоится матч за 3-е место (бронзовые медали) женского хоккейногоу турнира, сообщает официальный сайт Игр.

В частности определятся чемпионы в лыжном командном спринте - у мужчин и женщин.

Расписание финалов:

04.00. Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины.

07.35. Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

09.40. Хоккей. Матч за 3-е место. Россия-Финляндия. Женщины

12.00. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Женщины.

12.30. Лыжные гонки. Спринт. Команды. Мужчины.

14.58. Коньки. Командная гонка. Женщины.

15.00. Бобслей. Четверки. Мужчины.

15.17. Коньки. Командная гонка. Мужчины.