Определились все участники четвертьфиналов мужского хоккейного турнира Олимпиады

16:41, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Хоккеисты сборной Германии завоевали последнюю путевку в четвертьфинал олимпийского турнира / Reuters

В сегодняшних матчах сборная США обыграла команду Словакии - 5:1, Норвеия оказалась сильнее Словении - 2:1 (в овертайме), Финляндия обыграла Корею - 5:2, а команда Германии была сильнее Швейцарии - 2:1 (в овертайме).

Таким образм, завтра - в среду, 21 февраля - в играх 1/4 финала олимпийского мужского хоккейноо турнира сойдутся команды:

Чехия - США (05.10 по киевскому времени)

Россия - Норвегия (09.40)

Канада - Финляндия (14.10)

Швеция - Германия (14.10)

Также завтра состоится матч за бронзовые медали в женском хоккейном турнире, где сойдутся национальные команды России и Финляндии. Начало игры в 09.40 по Киеву.

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