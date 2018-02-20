Определились все участники четвертьфиналов мужского хоккейного турнира Олимпиады

В центральном матче этого этапа соревнований сойдутся команды Чехии и США.

В Пхенчхане завершились матчи раунда пей-офф мужского хоккейного турнира Олимпиады, по итогам которого определились все участники 1/4 финала Игр, сообщает официальный сайт соревований.

В сегодняшних матчах сборная США обыграла команду Словакии - 5:1, Норвеия оказалась сильнее Словении - 2:1 (в овертайме), Финляндия обыграла Корею - 5:2, а команда Германии была сильнее Швейцарии - 2:1 (в овертайме).

Таким образм, завтра - в среду, 21 февраля - в играх 1/4 финала олимпийского мужского хоккейноо турнира сойдутся команды:

Чехия - США (05.10 по киевскому времени)

Россия - Норвегия (09.40)

Канада - Финляндия (14.10)

Швеция - Германия (14.10)

Также завтра состоится матч за бронзовые медали в женском хоккейном турнире, где сойдутся национальные команды России и Финляндии. Начало игры в 09.40 по Киеву.