Немцы завоевали все три медали в лыжном двоеборье
15:22, 20 февраля 2018Олимпиада
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Золото на счету Йоханнеса Ридзека.
Немцы заняли все три призовых места в лыжном двоеборье / Reuters
В Пхенчхане завершились соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин + гонка на 10 км.), в которых все три медали - золото, серебро и бронзу - завоевали преставители сборной Германии, сообщает официальный сайт соревнований.
Первым финишную черту пересе Йоханнес Ридзек, который в состязаниях на трампине занял 5-е место - 132,9 и 0.24 секунды отставания на страте гонки. Тем не менее, в лыжной гонке спортсмен проявил свои лучшие качества, преодолев дистанцию за 23 минуты 52.5 секунды.
2-е место у Фабиана Риссле - 0,4 секунды отставания, 3-е - у Эрика Френцеля - 0,8 секунды отставания.
Украинец Виктор Пасичник в прыжках с трамплина занял 21-е место - 126.0 метра и 108.2 балла, а на финише лыжной гонки был 23-м с результатом 26 минуты 39.6, секунды и отставанием от победителя в 2 минуты 47.1 секунды.
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