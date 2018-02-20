Немцы завоевали все три медали в лыжном двоеборье

Золото на счету Йоханнеса Ридзека.

В Пхенчхане завершились соревнования в лыжном двоеборье (большой трамплин + гонка на 10 км.), в которых все три медали - золото, серебро и бронзу - завоевали преставители сборной Германии, сообщает официальный сайт соревнований.

Первым финишную черту пересе Йоханнес Ридзек, который в состязаниях на трампине занял 5-е место - 132,9 и 0.24 секунды отставания на страте гонки. Тем не менее, в лыжной гонке спортсмен проявил свои лучшие качества, преодолев дистанцию за 23 минуты 52.5 секунды.

2-е место у Фабиана Риссле - 0,4 секунды отставания, 3-е - у Эрика Френцеля - 0,8 секунды отставания.

Украинец Виктор Пасичник в прыжках с трамплина занял 21-е место - 126.0 метра и 108.2 балла, а на финише лыжной гонки был 23-м с результатом 26 минуты 39.6, секунды и отставанием от победителя в 2 минуты 47.1 секунды.