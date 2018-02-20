Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в олимпийском турнире по биатлону (видео)
14:39, 20 февраля 2018Олимпиада
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Серебро и бронза на счету команд Норвегии и Италии.
Фуркад принес золото сборной Франции на Олимпиаде / Reuters
В Пхенчхане завершилась смешанная эстафета олимпийского турнира по биатлону, в которой победу одержала сборная Франции, сообщает официальный сайт Игр.
Четверка во главе с самым титулованным биатлонистом Франции Мартеном Фуркадом, который выступал на оследнем этапе и финишировал в гонке, преодолела дистанцию за 1 час 08 минут 34.3 секунды.
Второе место на счету команды Норвегии - 20.9 секунды отставания, третье - у Италии - 26,9 секунды.
Сборная Украины, которая выступала в составе Ирина Варвинец - Юлия Джима - Дмитрий Пидручный - Артем Прима, допустила 5 промахов, заняла 7-е место с отставанием от лидеров в 1 минуту 12.1 секунды.
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