Сборная Франции выиграла смешанную эстафету в олимпийском турнире по биатлону (видео)

Серебро и бронза на счету команд Норвегии и Италии.

В Пхенчхане завершилась смешанная эстафета олимпийского турнира по биатлону, в которой победу одержала сборная Франции, сообщает официальный сайт Игр.

Четверка во главе с самым титулованным биатлонистом Франции Мартеном Фуркадом, который выступал на оследнем этапе и финишировал в гонке, преодолела дистанцию за 1 час 08 минут 34.3 секунды.

Второе место на счету команды Норвегии - 20.9 секунды отставания, третье - у Италии - 26,9 секунды.

Сборная Украины, которая выступала в составе Ирина Варвинец - Юлия Джима - Дмитрий Пидручный - Артем Прима, допустила 5 промахов, заняла 7-е место с отставанием от лидеров в 1 минуту 12.1 секунды.