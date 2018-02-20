Фристайлист Абраменко получит от государства $125 тысяч призовых и 50 тысяч от частного бизнесмена
14:22, 20 февраля 2018Олимпиада
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Еще 125 тысяч получит коллектив тренеров, из которых 25 процентов - личный наставник.
Фристайлист Абраменко выиграл на Олимпиаде в Пхенчхане / XSPORT.ua
Олимпийский чемпион Игр-2018 фристайлист Александр Абраменко получит солидные премиальные за успешное выступление в Пхенчхане.
Перед Олимпиадой-2018 было озвучено, что за золото Пхенчхана государство выплатит премию в размере 125 000 долларов США в гривневом эквиваленте на момент выплаты.
Также важно отметить, что точно такую же сумму (125 тыс долларов) получат и тренеры, подготовившие спортсмена к выступлениям. Не менее 25 процентов от этой суммы получит личный тренер спортсмена.
Кроме того, частный бизнесмен Павел Фукс пообещал спортсмену и тренеру по 50 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, Абраменко выиграл соревнования по фристайлу в акробатике в воскресенье, 18 февраля.
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