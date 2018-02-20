Фристайлист Абраменко получит от государства $125 тысяч призовых и 50 тысяч от частного бизнесмена

14:22, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Фристайлист Абраменко все-таки выступит на Олимпиаде в Пхенчхане / XSPORT.ua

Перед Олимпиадой-2018 было озвучено, что за золото Пхенчхана государство выплатит премию в размере 125 000 долларов США в гривневом эквиваленте на момент выплаты. 

Также важно отметить, что точно такую же сумму (125 тыс долларов) получат и тренеры, подготовившие спортсмена к выступлениям. Не менее 25 процентов от этой суммы получит личный тренер спортсмена.

Кроме того, частный бизнесмен Павел Фукс пообещал спортсмену и тренеру по 50 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, Абраменко выиграл соревнования по фристайлу в акробатике в воскресенье, 18 февраля.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Абраменко фристайл Олимпиада-2018