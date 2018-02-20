Сборная Кореи выиграла женскую эстафету Олимпиады в шорт-треке

13:55, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Сборная Кореи оставила команду Китая без медали Игр / Reuters

27 кругов квартет корейских спортсменок преодолели за 4 минуты 07.361 секунды. 

Саребро на счету команды Италии - 4:15.901. Бронзу завоевала сборная Нидерландов, которая выиграла финал Б с новым мировым рекордом - 4:03.471 

Примечательно, что в главном финале А были дисквалифицированы сразу две команды из четырех - квартеты из Канады и Китая. 

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#Олимпиада шорт-трек