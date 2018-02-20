Сборная Кореи выиграла женскую эстафету Олимпиады в шорт-треке
13:55, 20 февраля 2018Олимпиада
320 0
В финале соревнований были оштрафованы сразу две команды
Сборная Кореи оставила команду Китая без медали Игр / Reuters
В Пхенчхане завершился финальный забег в женской эстафете олимпийского турнира по шорт-треку, где победу одержала команда Южной Кореи, сообщает официальный сайт соревнований.
27 кругов квартет корейских спортсменок преодолели за 4 минуты 07.361 секунды.
Саребро на счету команды Италии - 4:15.901. Бронзу завоевала сборная Нидерландов, которая выиграла финал Б с новым мировым рекордом - 4:03.471
Примечательно, что в главном финале А были дисквалифицированы сразу две команды из четырех - квартеты из Канады и Китая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018