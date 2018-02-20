Сегодня на зимней Олимпиаде украинцы будут бороться за высокие места в биатлоне и лыжном двоеборье (видео)

11:26, 20 февраля 2018
Олимпиада
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REUTERS

В смешанной эстафете по биатлону стартуют мужчины и женщины. Надежды не столько на награды, столько на достойные места. В составе украинской команды Ирина Варвинец — Юлия Джима — Дмитрий Пидручный — Артем Прима. 

И еще один украинский старт вторника - в лыжном двоеборье. Украинец Виктор Пасечник уже на этой Олимпиаде был тридцатым. Сегодня - стартует снова, уже с большего 120-метрового трамплина. И, так же, как и в предыдущей дисциплине, затем пробежит лыжегоночную дистанцию на 10 км.

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Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018
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