Сегодня на зимней Олимпиаде украинцы будут бороться за высокие места в биатлоне и лыжном двоеборье (видео)
11:26, 20 февраля 2018Олимпиада
520 0
Украинцы продолжают борьбу за награды Игр
Сегодня в Пхенчхане состоится смешанная эстафета в биатлоне / REUTERS
Во вторник состоятся два олимпийских соревнования с участием украинцев в Пхенчхане, сообщает ТСН.Проспорт.
В смешанной эстафете по биатлону стартуют мужчины и женщины. Надежды не столько на награды, столько на достойные места. В составе украинской команды Ирина Варвинец — Юлия Джима — Дмитрий Пидручный — Артем Прима.
И еще один украинский старт вторника - в лыжном двоеборье. Украинец Виктор Пасечник уже на этой Олимпиаде был тридцатым. Сегодня - стартует снова, уже с большего 120-метрового трамплина. И, так же, как и в предыдущей дисциплине, затем пробежит лыжегоночную дистанцию на 10 км.
На зимней Олимпиаде украинцы будут бороться за высокие места в биатлоне и лыжном двоеборье
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018