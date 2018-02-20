Игрока сборной Словении по хоккею отстранили от Игр из-за допинга (видео)

Нападающий Жига Еглич, выступающий в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Олимпиады в Пхёнчхане

Хоккеиста сборной Словении Жигу Еглича отстранили от участия в олимпийском турнире из-за допинга, сообщает РБК.

Спортивный арбитражный суд во вторник, 20 февраля, открыл дело против 29-летнего нападающего, который выступает в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик».

Проба Еглича дала положительный результат на запрещенный препарат фенотерол. В течение суток хоккеист должен покинуть олимпийскую деревню. Решение по его делу будет вынесено после окончания Игр в Пхёнчхане.

Сборная Словении в эти минуты ирает в квалификации плей-офф олимпийского хоккейного турнира с командой Словении. После двух периодов счет 1:0 в пользу словенской команды.

Победитель этого матча в 1/4 финала встретится с командой России.