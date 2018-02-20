Игрока сборной Словении по хоккею отстранили от Игр из-за допинга (видео)

11:14, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Хоккеист сборной Словении попался на допинге / Global Look Press

Спортивный арбитражный суд во вторник, 20 февраля, открыл дело против 29-летнего нападающего, который выступает в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик».

Проба Еглича дала положительный результат на запрещенный препарат фенотерол. В течение суток хоккеист должен покинуть олимпийскую деревню. Решение по его делу будет вынесено после окончания Игр в Пхёнчхане.

Сборная Словении в эти минуты ирает в квалификации плей-офф олимпийского хоккейного турнира с командой Словении. После двух периодов счет 1:0 в пользу словенской команды.

Победитель этого матча в 1/4 финала встретится с командой России.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#хоккей Олимпиада-2018