Игрока сборной Словении по хоккею отстранили от Игр из-за допинга (видео)
11:14, 20 февраля 2018Олимпиада
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Нападающий Жига Еглич, выступающий в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», сдал положительный допинг-тест и пропустит остаток Олимпиады в Пхёнчхане
Хоккеист сборной Словении попался на допинге / Global Look Press
Хоккеиста сборной Словении Жигу Еглича отстранили от участия в олимпийском турнире из-за допинга, сообщает РБК.
Спортивный арбитражный суд во вторник, 20 февраля, открыл дело против 29-летнего нападающего, который выступает в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик».
Проба Еглича дала положительный результат на запрещенный препарат фенотерол. В течение суток хоккеист должен покинуть олимпийскую деревню. Решение по его делу будет вынесено после окончания Игр в Пхёнчхане.
Сборная Словении в эти минуты ирает в квалификации плей-офф олимпийского хоккейного турнира с командой Словении. После двух периодов счет 1:0 в пользу словенской команды.
Победитель этого матча в 1/4 финала встретится с командой России.
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