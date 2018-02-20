Сборная США по хоккею разгромила словаков и вышла в четвертьфинал Олимпиады

10:37, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Американцы забросили в ворота словаков пять шайб / Reuters

Матч завершился со счетом 5:1.

После безголевого первого периода американцы трижды отличились во втором (на что словаки ответили одним голом), и дважды - в третьем.

Голы на счету Донэто (дубль), Висневски, Аркобелло, Ро – у американцев, и Черешняка - у словаков. 

Таким образом, американцы попали в компанию четвертьфиналистов, где по итогам группового этапа оказались команды России, Канады, Чехии и Швеции. 

Как сообщал УНИАН, позже сегодня состоятся другие матчи плей-офф - 1/8 финала - в которых встретятся Словения – Норвегия, Финляндия – Южная Корея и Швейцария – Германия.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#хоккей Олимпиада-2018