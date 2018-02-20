Сборная США по хоккею разгромила словаков и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Матч завершился со счетом 5:1.

В Пхенчхане завершился матч 1/4 финала мужского хоккейного олимпийского турнира, в котором сборная США разгромила команду Словакии и вышла в полуфинал, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 5:1.

После безголевого первого периода американцы трижды отличились во втором (на что словаки ответили одним голом), и дважды - в третьем.

Голы на счету Донэто (дубль), Висневски, Аркобелло, Ро – у американцев, и Черешняка - у словаков.

Таким образом, американцы попали в компанию четвертьфиналистов, где по итогам группового этапа оказались команды России, Канады, Чехии и Швеции.

Как сообщал УНИАН, позже сегодня состоятся другие матчи плей-офф - 1/8 финала - в которых встретятся Словения – Норвегия, Финляндия – Южная Корея и Швейцария – Германия.