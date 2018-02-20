Канадская фристайлистка Шарп стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе

Компанию на пьедестале почета ей составили соперницы из Франции и США.

В Пхенчхане завершился женский турнир по хаф-пайпу на олимпийских соревнованиях по фристайлу, где победу и звание олимпийской чемпионки завоевала канадка Кэсси Шарп, сообщает официальный сайт Игр.

Канадка выполнила три попытки в финале соревнований, лучшей из которых стала первая - 95.80 балла.

Мари Мартино (Франция) также показала лучший результат в первой попытке - 92,60, а Брита Сигурни (США) свой лучший результат показала в заключительной третье попытке - 91,60.

Представителей Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.