Канадская фристайлистка Шарп стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе

09:44, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Шарп захватила лидерство уже после первой попытки и удержала его до конца финальных соревнований / Reuters

Канадка выполнила три попытки в финале соревнований, лучшей из которых стала первая - 95.80 балла.

Мари Мартино (Франция) также показала лучший результат в первой попытке - 92,60, а Брита Сигурни (США) свой лучший результат показала в заключительной третье попытке - 91,60.

Представителей Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.

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Теги: #Пхенчхан#Олимпиада 2018#фристайл на Олимпиаде