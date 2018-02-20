Канадская фристайлистка Шарп стала олимпийской чемпионкой в хаф-пайпе
09:44, 20 февраля 2018Олимпиада
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Компанию на пьедестале почета ей составили соперницы из Франции и США.
Шарп захватила лидерство уже после первой попытки и удержала его до конца финальных соревнований / Reuters
В Пхенчхане завершился женский турнир по хаф-пайпу на олимпийских соревнованиях по фристайлу, где победу и звание олимпийской чемпионки завоевала канадка Кэсси Шарп, сообщает официальный сайт Игр.
Канадка выполнила три попытки в финале соревнований, лучшей из которых стала первая - 95.80 балла.
Мари Мартино (Франция) также показала лучший результат в первой попытке - 92,60, а Брита Сигурни (США) свой лучший результат показала в заключительной третье попытке - 91,60.
Представителей Украины в этом виде программы на Олимпиаде не было.
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