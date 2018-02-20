Канадцы Вирту и Моир завоевали золото в состязаниях танцевальных пар фигурного катания в Пхенчхане

Второе-третье места заняли пары из Франции и США.

В Пхенчхане разыгран очередной комплект наград в состязаниях танцевальных пар олимпийского турнира по фигурному катанию, где победу одержал дуэт из Канады Тесса Вирту и Скотт Моир, сообщает официальный сайт соревнований.

Общая оценка дуэта за короткую и произвольную программу составила 206.07 балла. Канадцы лидировали после короткой программы и сумели сохранить свое лимдерство по итогам соревнований.

2-е место по итогам соревнований завоевали Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Они шли на 2-м месте после короткой программы и лучше канадской пары выполнили произвольную, но разница в баллах оказалась в пользу канадцев - 205,28.

3-е место на счету пары Майя Шибутани/Алекс Шибутани из США, которые по итогам соревнований набрали 192,59 балла.

Как сообщал УНИАН, накануне украинцы Александра Назарова и Максим Никитин набрали 57.97 балла в короткой программе, заняли 21-е место и не попали в финал соревнований.