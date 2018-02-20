Канадцы Вирту и Моир завоевали золото в состязаниях танцевальных пар фигурного катания в Пхенчхане

09:26, 20 февраля 2018
Олимпиада
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Вирт и Моир стали олимпийскими чемпионами в состязаниях танцевальных дуэтов / Reuters

Общая оценка дуэта за короткую и произвольную программу составила 206.07 балла. Канадцы лидировали после короткой программы и сумели сохранить свое лимдерство по итогам соревнований.

2-е место по итогам соревнований завоевали Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция). Они шли на 2-м месте после короткой программы и лучше канадской пары выполнили произвольную, но разница в баллах оказалась в пользу канадцев - 205,28. 

3-е место на счету пары Майя Шибутани/Алекс Шибутани из США, которые по итогам соревнований набрали 192,59 балла.

Как сообщал УНИАН, накануне украинцы Александра Назарова и Максим Никитин набрали 57.97 балла в короткой программе, заняли 21-е место и не попали в финал соревнований. 

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