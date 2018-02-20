Ходил к белорусской спортсменке: Абраменко рассказал, как "тренировался" держать олимпийское золото

Украинский чемпион готов продолжить спортивную карьеру и бороться за медали уже на следующей зимней Олимпиаде 2022 года.

В Пхенчхане наградили героев девятого дня зимней Олимпиады. На высшую ступеньку пьедестала поднялся Александр Абраменко, который победил в лыжной акробатике и завоевал для Украины первую и сразу золотую медаль этих игр.

Об этом говорится в сюжете ТСН. "Вчера я заходил к белорусской девушке, которая выиграла золото, и просил подержать медаль, так сказать, привыкнуть к ней. Очень красивая и тяжелая", - признался украинский чемпион.

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Поддержать своего пришли и другие украинские атлеты, которые накануне вместе ходили болеть за Абраменко в финале. "Такая гордость распирала просто, хотя выиграла не я, но это очень приятно, когда наш украинец выиграет Олимпиаду, и это видеть вживую – это что-то невероятное", - призналась участница соревнований Ольга Кныш.

Спортсменов поздравили и корейцы: власть Пхьончхана организовала для атлетов торжественный ужин и концерт, на котором украинцы играли азиатскую и европейскую музыку. Абраменко внимательно слушал и музыку, и доклад спортивных чиновников, а потом признался, что самая большая его мечта сейчас – это чтобы выигранная медаль стала толчком для спорта в Украине, в частности и спасения трамплина в Николаеве, на котором чемпион когда-то начинал свое карьерное восхождение.

"Я когда начинал, эта база еще работала, и вот у меня получилось завоевать золото Олимпиады. А сейчас тренироваться молодежи негде. Очень хотелось бы, чтобы моя медаль стала толчком для развития моего вида спорта и вообще спорта в стране", - признался олимпиец.

В Корее Александр планирует остаться до завершения Олимпиады. Обдумал уже и планы на будущее и решил, что готов продолжить спортивную карьеру и бороться за медали уже на следующей зимней Олимпиаде 2022 года.