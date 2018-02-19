Во вторник в Пхенчхане будут разыграны 5 комплектов олимпийских медалей

Украинские болельщики будут болеть за свою команду в биатлонной смешанной эстафете.

Во вторник в Пхенчхане будет разыграно 5 комплектов наград Олимпийских игр-2018, сообщает официальный сайт соревнований.

Всего лишь во второй раз в истории Олимпиад состоится смешанная эстафета в соревнованиях по биатлону (в каждой команде - две женщины и двое мужчин), где одной из участниц будет и украинская четверка.

Пхенчхан-2018. Расписание финалов

20 февраля

03.00 Фигурное катание. Танцевальные пары. Произвольный танец

04.25 Фристайл. Женщины. Хаф-пайп

13.15 Биатлон. Смешанная эстафета (2x6 км + 2x7,5 км)

13.20 Шорт-трек. Женщины. Командная гонка 3 000 м

14.45 Лыжное двоеборье (прыжок К-120 + 10 км)