Во вторник в Пхенчхане будут разыграны 5 комплектов олимпийских медалей

21:38, 19 февраля 2018
Олимпиада
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В субботу станут известны имена 5 новых олимпийских чемпионов / pyeongchang2018.com

Всего лишь во второй раз в истории Олимпиад состоится смешанная эстафета в соревнованиях по биатлону (в каждой команде - две женщины и двое мужчин), где одной из участниц будет и украинская четверка.

Пхенчхан-2018. Расписание финалов

20 февраля

03.00 Фигурное катание. Танцевальные пары. Произвольный танец

04.25 Фристайл. Женщины. Хаф-пайп

13.15 Биатлон. Смешанная эстафета (2x6 км + 2x7,5 км)

13.20 Шорт-трек. Женщины. Командная гонка 3 000 м

14.45 Лыжное двоеборье (прыжок К-120 + 10 км)

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#Олимпиада расписание дня
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