Во вторник в Пхенчхане будут разыграны 5 комплектов олимпийских медалей
21:38, 19 февраля 2018
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Украинские болельщики будут болеть за свою команду в биатлонной смешанной эстафете.
Во вторник станут известны имена олимпийских чемпионов в 5 дисциплинах / pyeongchang2018.com
Во вторник в Пхенчхане будет разыграно 5 комплектов наград Олимпийских игр-2018, сообщает официальный сайт соревнований.
Всего лишь во второй раз в истории Олимпиад состоится смешанная эстафета в соревнованиях по биатлону (в каждой команде - две женщины и двое мужчин), где одной из участниц будет и украинская четверка.
Пхенчхан-2018. Расписание финалов
20 февраля
03.00 Фигурное катание. Танцевальные пары. Произвольный танец
04.25 Фристайл. Женщины. Хаф-пайп
13.15 Биатлон. Смешанная эстафета (2x6 км + 2x7,5 км)
13.20 Шорт-трек. Женщины. Командная гонка 3 000 м
14.45 Лыжное двоеборье (прыжок К-120 + 10 км)
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