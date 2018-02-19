Абраменко: готов выступить на Олимпийских играх в 2022 году
19:06, 19 февраля 2018
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Чемпион Игр в Пхенчхане Александр Абраменко может стать знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье.
Александр Абраменко / REUTERS
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в лыжной акробатике Александр Абраменко считает, что сможет выступить на следующих зимних Играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.
"Физически я готов. Будет видно, как оно все пойдет, как все сложится", - отметил Абраменко, передает sport.ua.
Александр ответил на вопрос о том, изменит ли его олимпийское золото.
"Думаю, что-то обязательно поменяется. Как минимум, поменялся мой статус, я - олимпийский чемпион. А дальше будет видно".
Добавим, что Абраменко может стать знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.
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