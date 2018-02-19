Абраменко: готов выступить на Олимпийских играх в 2022 году

19:06, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Абраменко / REUTERS

"Физически я готов. Будет видно, как оно все пойдет, как все сложится", - отметил Абраменко, передает sport.ua.

Александр ответил на вопрос о том, изменит ли его олимпийское золото.

"Думаю, что-то обязательно поменяется. Как минимум, поменялся мой статус, я - олимпийский чемпион. А дальше будет видно".

Добавим, что Абраменко может стать знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#золото Абраменко
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