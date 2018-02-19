Абраменко: готов выступить на Олимпийских играх в 2022 году

Чемпион Игр в Пхенчхане Александр Абраменко может стать знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады в воскресенье.

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в лыжной акробатике Александр Абраменко считает, что сможет выступить на следующих зимних Играх, которые пройдут в Пекине в 2022 году.

"Физически я готов. Будет видно, как оно все пойдет, как все сложится", - отметил Абраменко, передает sport.ua.

Александр ответил на вопрос о том, изменит ли его олимпийское золото.

"Думаю, что-то обязательно поменяется. Как минимум, поменялся мой статус, я - олимпийский чемпион. А дальше будет видно".

Добавим, что Абраменко может стать знаменосцем сборной Украины на закрытии Олимпийских игр в Пхенчхане.