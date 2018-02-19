Отец олимпийского чемпиона Абраменко: я думал, что Саша станет футболистом (видео)

18:34, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Александр Абраменко во время "золотого" выступления на Олимпиаде / REUTERS

Также отец спортсмена отметил, что всегда думал, что его сын станет футболистом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018#золото Абраменко
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