Отец олимпийского чемпиона Абраменко: я думал, что Саша станет футболистом (видео)
18:34, 19 февраля 2018
97 0
По словам отца олимпийского чемпиона, осознание триумфа сына до сих пор не пришло.
Александр Абраменко во время "золотого" выступления на Олимпиаде / REUTERS
Отец олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 - Александра Абраменко - Владимир Николаевич признался, что осознание триумфа сына до сих пор не пришло, но он безумно гордится достижением своего сына - чемпиона.
Также отец спортсмена отметил, что всегда думал, что его сын станет футболистом. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отец Александра Абраменко: Я думал, что Саша станет футболистом
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Зимняя Олимпиада 2018