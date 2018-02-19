Отец олимпийского чемпиона Абраменко: я думал, что Саша станет футболистом (видео)

По словам отца олимпийского чемпиона, осознание триумфа сына до сих пор не пришло.

Отец олимпийского чемпиона Пхенчхана-2018 - Александра Абраменко - Владимир Николаевич признался, что осознание триумфа сына до сих пор не пришло, но он безумно гордится достижением своего сына - чемпиона.

Также отец спортсмена отметил, что всегда думал, что его сын станет футболистом. Об этом говорится в сюжете ТСН.