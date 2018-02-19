Канада и США разыграют золото в женском хоккее на Олимпиаде-2018

В матче за бронзу встретятся Финляндия и олимпийские атлеты России.

В Пхенчхане состоялись полуфинальные поединки в женском хоккейном турнире.

Женская сборная России крупно проиграла команде Канады в полуфинале Олимпийских игр-2018 года. Встреча завершилась со счётом 0:5. В первом и втором периодах канадки забросили по одной шайбе, а в завершающей 20-минутке отличились трижды.

В другом полуфинале сборная США с таким же счетом - 5:0 - разбила команду Финляндии.

Теперь в финальной игре сборные США и Канады разыграют золото, а сборные России и Финляндии встретятся в матче за бронзу.

Олимпийские игры-2018

Хоккей. Женщины

1/2 финала

США - Финляндия - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Канада - Россия - 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)