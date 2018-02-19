Команда Норвегии выиграла золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде, оставив позади немцев и поляков

Норвежская сборная впервые в истории выиграла командное первенство в этом виде спорта.

Сборная Норвегии выиграла командный турнир в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018.

Норвежская команда набрала в сумме 1098,5 баллов и заняла первое место. В составе победителей выступали Йохан Андре Форванг, Роберт Йоханссон, Андреас Стернен и Дэниэл Андре Танде.

Норвежцы оставили позади немецкую команду (1075,7 баллов) и польскую дружину (1072,4), в составе которой звезда данного вида спорта Камиль Стох завоевал вторую для себя медаль Олимпиады-2018.

Отметим, что норвежская сборная впервые в истории выиграла командное первенство в этом виде спорта.

Итоговые результаты:

1. Норвегия

2. Германия

3. Польша

4. Австрия

5. Словения

6. Япония

7. ОАР

8. Финляндия