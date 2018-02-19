Команда Норвегии выиграла золото в прыжках с трамплина на Олимпиаде, оставив позади немцев и поляков
16:39, 19 февраля 2018
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Норвежская сборная впервые в истории выиграла командное первенство в этом виде спорта.
Лидер сборной Норвегии Роберт Йоханссон / REUTERS
Сборная Норвегии выиграла командный турнир в прыжках с трамплина на Олимпиаде-2018.
Норвежская команда набрала в сумме 1098,5 баллов и заняла первое место. В составе победителей выступали Йохан Андре Форванг, Роберт Йоханссон, Андреас Стернен и Дэниэл Андре Танде.
Норвежцы оставили позади немецкую команду (1075,7 баллов) и польскую дружину (1072,4), в составе которой звезда данного вида спорта Камиль Стох завоевал вторую для себя медаль Олимпиады-2018.
Отметим, что норвежская сборная впервые в истории выиграла командное первенство в этом виде спорта.
Итоговые результаты:
1. Норвегия
2. Германия
3. Польша
4. Австрия
5. Словения
6. Япония
7. ОАР
8. Финляндия
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