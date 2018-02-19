Канадцы и немцы поделили золотые награды в соревнованиях по бобслею на Олимпиаде

15:59, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Канадский дуэт Джастин Криппс/АлександрКопач разделил золото в немецкой парой / REUTERS

Бронзовые награды в этом виде программы достались латвийцам Оскарсу Мелбардису и Янису Стренге, которые уступили победителям всего пять сотых секунды.

Украинские спортсмены в этом виде спорта не представлены.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.

Олимпийские игры

Бобслей 

Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) - 3.16,86 (49,22 + 49,46 + 48,96 + 49,22)

1. Джастин Криппс/АлександрКопач (Канада) - 3.16,86 (49,10 + 49,39 + 49,09 + 49,28)

3. Оскар Мелбардис/Янис Стренга (Латвия) - 3.16,91 (49,08 + 49,54 + 49,08 + 49,21)

4. Нико Вальтер/Кристиан Позер (Германия) - 3.17,06 (49,12 + 49,27 + 49,32 + 49,35)

5. Йоханнес Лохнер/Кристофер Вебер (Германия) - 3.17,14 (49,24 + 49,34 + 49,09 + 49,47)

6. Вон Юн Чон/Се Юн Ву (Корея) - 3.17,40 (49,12 + 49,27 + 49,15 + 49,36)...

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Теги: #Пхенчхан-2018#Олимпиада 2018