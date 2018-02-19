Норвежец Лорентсен завоевал для страны 10-е золото на Олимпиаде, выиграв 500-метровую дистанцию на коньках
В Пхенчхане завершились соревнования среди мужчин-конькобежцев на дистанции 500 метров.
Золотую медаль выиграл норвежский конькобежец Ховард Лорентсен, установив при этом новый олимпийский рекорд — 34,41 секунды. Об этом сообщает сайт Олимпиады.
Серебряным призёром в данной дисциплине стал представитель Южной Кореи - Мин Кю Ча. Третий результат продемонстрировал китайский спортсмен Тинъюй Го. Отметим отсутствие среди призеров голландских конькобежцев - королей этого вида спорта.
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м
1. Ховард Лорентсен (Норвегия) — 34,41 (олимпийский рекорд).
2. Мин Кю Ча (Южная Корея) — +0,01.
3. Тинъюй Го (Китай) — +0,24.
Медаль Лорентсена стала 10-м золотом для сборной Норвегии на Олимпиаде в Пхенчхане. По числу наград высшего достоинства норвежцы обогнали немецкую сборную (девять золотых медалей).