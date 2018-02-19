Норвежец Лорентсен завоевал для страны 10-е золото на Олимпиаде, выиграв 500-метровую дистанцию на коньках

Серебро - у корейского конькобежца, бронза - у спортсмена из Китая.

В Пхенчхане завершились соревнования среди мужчин-конькобежцев на дистанции 500 метров. Золотую медаль выиграл норвежский конькобежец Ховард Лорентсен, установив при этом новый олимпийский рекорд — 34,41 секунды. Об этом сообщает сайт Олимпиады. Серебряным призёром в данной дисциплине стал представитель Южной Кореи - Мин Кю Ча. Третий результат продемонстрировал китайский спортсмен Тинъюй Го. Отметим отсутствие среди призеров голландских конькобежцев - королей этого вида спорта. Олимпийские игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м 1. Ховард Лорентсен (Норвегия) — 34,41 (олимпийский рекорд). 2. Мин Кю Ча (Южная Корея) — +0,01. 3. Тинъюй Го (Китай) — +0,24. Медаль Лорентсена стала 10-м золотом для сборной Норвегии на Олимпиаде в Пхенчхане. По числу наград высшего достоинства норвежцы обогнали немецкую сборную (девять золотых медалей).

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