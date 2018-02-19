Норвежец Лорентсен завоевал для страны 10-е золото на Олимпиаде, выиграв 500-метровую дистанцию на коньках

14:58, 19 февраля 2018
Олимпиада
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Ховард Лорентсен - олимпийский чемпион в конькобежном спорте / REUTERS

Золотую медаль выиграл норвежский конькобежец Ховард Лорентсен, установив при этом новый олимпийский рекорд — 34,41 секунды. Об этом сообщает сайт Олимпиады.

Серебряным призёром в данной дисциплине стал представитель Южной Кореи - Мин Кю Ча. Третий результат продемонстрировал китайский спортсмен Тинъюй Го. Отметим отсутствие среди призеров голландских конькобежцев - королей этого вида спорта.

Олимпийские игры.

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м

1. Ховард Лорентсен (Норвегия) — 34,41 (олимпийский рекорд).

2. Мин Кю Ча (Южная Корея) — +0,01.

3. Тинъюй Го (Китай) — +0,24.

Медаль Лорентсена стала 10-м золотом для сборной Норвегии на Олимпиаде в Пхенчхане. По числу наград высшего достоинства норвежцы обогнали немецкую сборную (девять золотых медалей).

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