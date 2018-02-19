Украинца Абраменко наградили золотой олимпийской медалью Пхенчхана (фоторепортаж)
13:37, 19 февраля 2018Олимпиада
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В столице зимних Игр состоялось награждение призеров олимпийских соревнований по фристайлу.
Александр Абраменко / REUTERS
В Пхенчхане состоялась церемония награждения олимпийского чемпиона и призеров соревнований по фристайлу в дисциплине "лыжная акробатика".
Золотую награду Игр получил украинец Александр Абраменко.
Почетная миссия вручить медаль первому олимпийскому чемпиону среди мужчин в истории выступлений сборной команды независимой Украины была доверена члену Исполкома Международного олимпийского комитета, олимпийскому чемпиону, президенту НОК Украины Сергею Бубке.
Интересно, что ровно 30 лет назад, в 1988-м, нынешний главный олимпиец Украины в Республике Корея, на Олимпиаде в Сеуле завоевал звание олимпийского чемпиона.
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